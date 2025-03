Ubriaco crea il caos: danni al bar: "Nessuna tutela, noi presi in giro"

Piante sradicate, vasi lanciati contro i muri, luci strappate. È lo spettacolo che si è trovata davanti agli occhi ieri mattina Nicole Gasparroni, titolare del Simply Bar in via della Vela a Civitanova. Il tutto sarebbe opera di un ubriaco di mezz’età che, nella notte tra sabato e domenica, ha "animato" il centro della città con grida e danneggiamenti, prima di crollare a terra ed essere caricato su un’ambulanza. "Siamo arrivati questa (ieri, ndr) mattina per l’apertura del bar – racconta la titolare Nicole Gasparroni – e abbiamo trovato il dehors devastato. I vicini ci hanno raccontato che un individuo sulla cinquantina, palesemente ubriaco, attorno a mezzanotte e mezza aveva cominciato a urlare, sradicare piante, lanciare vasi contro i muri delle case. Nel nostro dehors ha danneggiato il gazebo, rompendo i tiranti, ha strappato le lucine e staccato i vasi dai muri. Chi lo ha visto ha detto che quell’uomo stava dando di matto, anche i residenti delle vie vicine lo hanno sentito gridare e dare in escandescenze. Poi l’hanno trovato lungo per terra e qualcuno ha chiamato un’ambulanza che lo ha portato in ospedale". Scene di ordinaria amministrazione in questa parte di Civitanova, specie nel fine settimana. "In un anno che abbiamo lo spazio esterno, ho raccolto almeno sei siringhe: peraltro, se chiamo nessuno viene a prenderle. Spesso troviamo le piante per terra e i vasi strappati. Questa volta i danni saranno di duecento euro, ma il problema maggiore è che questa (ieri, ndr) mattina invece di lavorare ho dovuto perdere tempo a pulire e sistemare, visto che con la terra e la pioggia qui era diventato tutto un pantano. Questo è un copione che si ripete, spesso la gente bivacca nel mio dehors e nessuno controlla, nonostante paghi l’occupazione di suolo pubblico. Non mi sento tutelata: se chiamo le forze dell’ordine, non viene nessuno. Mi sento presa in giro".