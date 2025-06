Ubriaco e con un martello minaccia i passanti: nei guai

Minaccia i passanti brandendo un martello e danneggia il bancone di un bar, nel centro di San Ginesio. Poi si mette alla guida. Fermato dai carabinieri e sottoposto ad alcoltest, risulta con un tasso alcolemico oltre quattro volte maggiore il limite consentito. È finito nei guai un romeno di 29 anni residente a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro (Calabria). Una pattuglia della stazione di Belforte del Chienti i giorni scorsi è intervenuta nel locale, dove era stata segnalata la presenza di un giovane che, in evidente stato di alterazione psichica, stava importunando i presenti. Il tutto con un martello in mano. Tanto che aveva danneggiato il bancone dell’esercizio pubblico. Il ventinovenne, rintracciato dai carabinieri a bordo della propria auto, dopo essere stato sottoposto al test con apparato etilometrico, è risultato avere un tasso alcolemico pari a 2,18 grammi/litro (il limite è 0,50). Inoltre, durante il controllo, i militari hanno accertato che lo stesso si era messo alla guida del mezzo senza aver però mai conseguito la patente di guida. Per lui sono scattati quindi il fermo amministrativo del mezzo per tre mesi e la denuncia all’autorità giudiziaria. Il martello è stato sequestrato. I carabinieri della stazione di San Severino, invece, hanno rintracciato e arrestato un quarantacinquenne, residente nell’Ascolano, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Ascoli. L’uomo, già sottoposto alla misura dell’affidamento in prova in una comunità di recupero locale, dovrà scontare una pena residua di 3 anni e 4 mesi di reclusione per il reato di rapina, commesso nel 2022. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato accompagnato nel carcere di Fermo.