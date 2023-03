Ubriaco e drogato, denunciato

Ubriaco e drogato, è andato a sbattere contro un albero. Per questo è stato denunciato un 43enne di Pioraco. L’episodio è successo nei giorni scorsi. L’uomo, in sella a un ciclomotore, era finito contro uno degli alberi lungo la strada che costeggia la cittadina dell’alta Val Potenza. Lo scooter era andato distrutto e anche lui aveva riportato parecchie lesioni, tanto che era stato necessario chiamare l’eliambulanza per ricoverarlo d’urgenza. Le circostanze dell’incidente però avevano insospettito i carabinieri di Pioraco, che hanno sollecitato alcuni accertamenti sanitari. Così è stato accertato che il 43enne avesse un tasso alcolemico triplo rispetto a quello consentito dalla legge, e che avesse anche fatto uso di stupefacenti prima di partire. In quelle condizioni, è stata una fortuna che il piorachese se la sia cavata e che non abbia fatto del male a qualcun altro. Per lui è scattata la denuncia.