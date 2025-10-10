Ubriaco gira con la maglia della polizia

Atenei intolleranti
Sergio Gioli
Atenei intolleranti
Macerata
10 ott 2025
MARINA VERDENELLI
Cronaca
A processo un cingolano di 60 anni fermato al volante di un’auto non sua. Assolto per la tenuità del fatto

Ubriaco esce dal bar e sale in auto mettendosi al volante con addosso la maglia della polizia. Così un 60enne di Cingoli ha guidato per una trentina di chilometri, da Cingoli a Jesi dove poi è stato fermato dai carabinieri. Aveva un tasso alcolemico che superava i 2 grammi litro. La sua presenza, al bar del borgo, ha dato nell’occhio e ha portato i clienti del pubblico esercizio a chiamare subito il 112. "C’è un uomo in divisa che non è in sé". Sono partite subito le ricerche concluse alla stazione di servizio dell’uscita Jesi Ovest. Per aver indossato quella maglietta, una polo delle divisa operativa di base, invernale, e con tanto di segni distintivi perché oltre alla scritta Polizia aveva anche due alamari (i simboli che indicano il grado e la funzione del poliziotto), il cingolano è finito a processo al tribunale di Ancona per possesso di segni distintivi contraffatti. La polo infatti è risultata un falso, una riproduzione molto simile a quella dei poliziotti veri e proprio per questo, per averla utilizzata simulando la funzione di un agente vero, il 60enne è stato denunciato. Il fatto risale all’8 luglio dello scorso anno. La giudice ha assolto l’imputato, difeso dall’avvocato Davide Toccaceli, per la tenuità del fatto. I carabinieri avevano trovato l’uomo fermo alla stazione di servizio, al volante dell’automobile che non era nemmeno sua. L’avrebbe sottratta a un conoscente, fuori dal bar, forse trovando le chiavi inserite. Sottoposto al controllo dell’alcol era risultato la prima volta con un tasso di 1,8 grammi litro e poi con un tasso superiore a 2. è stato denunciato anche per guida in stato di ebrezza per cui si procede a parte.

Marina Verdenelli

