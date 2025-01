Ubriaco guida il camion a zigzag

Un camionista si era messo al volante nonostante fosse completamente ubriaco e guidava zigzagando, mentre stava per entrare in autostrada. Ma è stato fermato dalla polizia. Nei guai così è finito un 55enne: aveva un tasso alcolemico nel sangue di 1,33 g/l.

Nella tarda serata di mercoledì, gli agenti del commissariato di polizia, che stavano facendo servizio di controllo in giro per la città, hanno notato nella zona industriale della città un tir che zigzagava vistosamente in mezzo alla carreggiata. Il mezzo era in procinto di imboccare il casello autostradale dell’A14.

Prima che entrasse in autostrada, il camion è stato fermato dai poliziotti, che hanno proceduto a un primo controllo. Subito hanno identificato il conducente, un cittadino ucraino di 55 anni. Anche a primo esame sommario, il camionista risultava essere palesemente in stato di ebrezza.

A quel punto la pattuglia ha chiamato anche i colleghi della Polizia stradale, arrivati in rinforzo da Camerino. Sottoposto al test dell’etilometro, il camionista è risultato avere un tasso alcolemico di 1,33 grammi per litro quando, per legge, per un conducente professionale il tasso alcolemico deve essere pari a zero: non c’è alcun margine di tolleranza.

Il 55enne ucraino, dunque, è stato denunciato per il reato di guida in stato di ebrezza, con il conseguente e immediato ritiro della patente di guida.

L’intervento tempestivo della polizia ha evitato molto probabilmente conseguenze peggiori, viste le condizioni in cui il 55enne stava guidando il mezzo pesante, condizioni del tutto inadeguate per mettersi al volante.

Purtroppo, nonostante gli inasprimenti delle sanzioni previste nel codice della strada e i controlli costanti effettuati da parte delle forze dell’ordine, il fenomeno della guida in stato di ebbrezza continua a presentarsi in maniera troppo frequente e allarmante. In alcuni casi poi con una evidente e gravissima sottovalutazione del rischio per se stessi e per i malcapitati, che potrebbero scontare le conseguenze di questi comportamenti.

È appunto quanto si sarebbe potuto verificare mercoledì sera, se gli agenti del commissariato non avessero intercettato in tempo il camion diretto verso l’autostrada.

Chiara Marinelli