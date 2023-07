"Ubriaco insulta e minaccia la ex" Un giovane finisce a processo

Ubriaco e furente contro la sua ex, colpevole secondo lui si averlo lasciato, l’avrebbe tormentata di continuo con telefonate, insulti e minacce di morte. Per questo ora è sotto processo un 30enne residente in un piccolo centro dell’entroterra. I fatti, che sarebbero avvenuti dal giugno al luglio del 2021, sono stati raccontati ieri in tribunale a Macerata dalla ragazza, che ha ribadito quanto già dichiarato al momento della sua denuncia.

Rispondendo alle domande del pubblico ministero Stefano Lanari, la giovane ha spiegato che l’uomo non aveva mai accettato la sua decisione di lasciarlo. Così, dopo che lei aveva messo fine alla loro relazione, la giovane si sarebbe trovata a fare i conti con un ubriaco senza controllo, che di continuo l’avrebbe tormentata con telefonate via via sempre più pesanti: il 30enne le avrebbe detto che se lei si fosse messa con qualcun altro, lui lo avrebbe ucciso, poi avrebbe minacciato di uccidere anche lei, e in aggiunta l’avrebbe tempestata di insulti e volgarità, tutto questo perché lei non accettava di tornare con lui.

Alla fine la ragazza, dopo settimane di questi comportamenti, resi ancora più inquietanti per via dell’abuso di alcolici, avrebbe iniziato a temere per la propria incolumità e per quella delle persone a lei care, e così aveva denunciato il suo ex fidanzato, accusandolo di stalking e chiedendo aiuto alle forze dell’ordine. Dopo aver sentito la sua versione, il giudice Francesca Preziosi ha rinviato il processo ad aprile, per sentire cinque testimoni. Poi anche l’imputato, difeso dall’avvocato Federico Pezzoni, potrà dare la sua versione in merito a questa vicenda. La ragazza si è costituita parte civile con l’avvocato Giuliana Specchio.

Paola Pagnanelli