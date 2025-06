Ubriaco molesta due bagnine. Bloccato e denunciato

Ubriaco, molesta e tenta di aggredire due bagnine, dopo aver dato in escandescenze in spiaggia, sotto gli occhi spaventati di tante persone: albanese bloccato dai carabinieri in spiaggia a Civitanova al Lido del Carabiniere. L’uomo, 30 anni, è stato portato in caserma e alla fine è stato denunciato.

L’allarme è scattato nella tarda mattinata di ieri, intorno alle 11, quando l’albanese, che era insieme con un amico, rimasto tuttavia tranquillo, ha cominciato ad infastidire le tante persone presenti in spiaggia, nell’affollato tratto di lungomare nord. Secondo quanto è stato ricostruito, il trentenne albanese, che era in costume, prima avrebbe molestato una bagnina minorenne di uno chalet sul lungomare nord tentando di abbracciarla e afferrarla. Poi se la sarebbe presa pure con un’altra bagnina, che lavora al Lido del Carabiniere. Avrebbe anche dato in escandescenze, in preda ai fumi dell’alcol.

Così sono immediatamente intervenuti i carabinieri, il militare di servizio al lido e altri colleghi che in quel momento erano in spiaggia. Un carabiniere che era di servizio sul posto ha cercato di fermarlo e lì è scattata la resistenza dell’uomo. In supporto è arrivata sul posto anche la volante del commissariato di polizia, che ieri aveva competenza in quella zona di Civitanova. Il trentenne albanese è stato fermato dai militari: era ancora parecchio agitato e ha anche minacciato i carabinieri che lo avevano bloccato. Alla fine l’uomo è stato fatto salire in auto ed è stato portato nella caserma di via Carnia per le formalità di rito. È stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

c. m.