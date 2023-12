Ubriaco molesto: arrivano i carabinieri

Dopo aver alzato troppo il gomito, si è messo a girare per la città in stato confusionale e in preda ad allucinazioni. E visto il suo comportamento aggressivo, sono dovuti intervenire i carabinieri e l’ambulanza del 118 per farlo calmare. L’episodio si è registrato venerdì, a Porto Recanati. Erano circa le 13.30 quando l’uomo, un sessantenne di nazionalità italiana e residente all’Hotel House, è stato notato camminare per il paese mentre vaneggiava e diceva frasi senza senso. Sono arrivati i militari dell’Arma che hanno portato il sessantenne in caserma per accertamenti, anche perché preoccupati che lui potesse creare disordini in giro. Allo stesso tempo sono stati chiamati gli operatori della Croce Gialla di Recanati che, con un po’ di fatica, hanno visitato l’uomo. Una volta ripresosi, il tizio ha rifiutato il trasporto in ospedale e se n’è andato via, in direzione di casa. Sarebbe la seconda volta, in appena poche settimane, che il 118 soccorre l’uomo sempre per lo stesso motivo.