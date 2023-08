Ubriaco gira nudo per le scale del palazzo a Tolentino: sanzionato

Tolentino (Macerata), 5 agosto 2023 – Rimasto chiuso fuori dal proprio appartamento, gira nudo per le scale condominiali, in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcolici. È finito nei guai, sanzionato dai carabinieri per ubriachezza e "atti contrari alla pubblica decenza", un 48enne residente a Tolentino di origini straniere.

Il furto di nafta agricola

È quanto emerso durante uno dei controlli dell’Arma nel territorio, incrementati nel fine settimana e nella fascia serale e notturna con finalità di prevenzione dei reati contro il patrimonio e di sicurezza sul fronte della circolazione stradale. La notte del 26 luglio scorso, intorno all’una, una pattuglia dell’aliquota radiomobile è intervenuta in un’azienda agricola di Tolentino, a seguito della segnalazione del proprietario che aveva notato la presenza di persone sospette all’interno dell’area. Giunti sul posto, i militari hanno trovato due giovani con due taniche di nafta agricola; l’avevano appena sottratta dal serbatoio di una pompa di irrigazione tramite l’utilizzo di un tubo di gomma. Colti in flagranza, i due, entrambi ventenni, uno di Macerata e l’altro di Ancona, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria, mentre la refurtiva è stata restituita al proprietario.

Sempre i carabinieri del pronto intervento hanno contestato le sanzioni amministrative all’uomo nudo ubriaco.

Denunciata 18enne con uno spinello

Inoltre la stazione di San Ginesio ha segnalato alla prefettura una diciottenne, fermata in un giardino pubblico e trovata in possesso di uno spinello e una dose di hashish.

Picchiava la compagna: in carcere

La stazione di Tolentino ha invece eseguito un ordine di carcerazione della Procura di Macerata (ufficio esecuzioni penali) nei confronti di un ultraquarantenne, condannato a tre anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali commessi dal 2014 al 2020 verso la convivente, per cui era stato denunciato dai carabinieri all’epoca dei fatti. Nel 2020, in particolare, i militari erano intervenuti perché, durante una lite con la compagna, le aveva procurato lesioni; era partita l’indagine, da cui erano stati ricostruiti i pregressi episodi di maltrattamento. Domenica l’uomo è stato portato al carcere di Fermo.