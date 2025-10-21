Ubriaco picchia un 60enne e scatena la rissa

Sotto i fumi dell’alcol, è entrato in un bar del centro e ha iniziato a spintonare il titolare. Non contento, si è intrufolato in un altro locale di Porto Recanati e ha generato un maxi parapiglia, prendendo a cazzotti un sessantenne. A quel punto si è allontanato sperando di farla franca, ma sono giunti in forze i carabinieri che lo hanno bloccato.

È stata questa la giornata di ordinaria follia che ha visto protagonista un italiano sui 35 anni, che domenica si era diretto a Porto Recanati per trascorrere la serata. Verso le 20.30 il giovane è passato in un bar della città e, nonostante fosse già in evidente stato di alterazione, ha cominciato a bere altri alcolici. Tra un sorso e l’altro, si è messo pure a infastidire chi gli capitava a tiro, creando non pochi imbarazzi ai presenti. Infatti ha avuto da ridire con il titolare del bar, apostrofandolo a male parole e prendendolo a spintoni. Visto che la situazione stava degenerando sono intervenuti dei clienti, che sono riusciti a dividerli prima che qualcuno si facesse male e a placare gli animi.

Però il 35enne non si è tranquillizzato. Anzi ha dato il peggio di sé un paio di ore dopo, mentre vagava ancora per il centro. Infatti si è fiondato dentro a un cocktail bar e, in preda alla collera, ha preso di mira un portorecanatese sui 60 anni. Dopo aver farfugliato una serie di frasi senza senso, ha afferrato con forza il 60enne e gli ha rifilato una scarica di pugni, facendolo cadere a terra. A quel punto è partita una mega zuffa nel locale, tra lo sconcerto e la paura dei presenti: là dentro stava cenando anche una famiglia con i bambini. Vista la situazione, qualcuno ha pensato bene di allertare i carabinieri della caserma di Porto Recanati. Intanto il 35enne, come se non fosse successo nulla, si è allontanato per andare a bere in un altro bar, situato a poca distanza.

Ma sul posto sono arrivate immediatamente due pattuglie dei carabinieri. I militari dell’Arma hanno ben presto individuato il facinoroso, che è stato identificato e ora rischia di essere denunciato per le sue intemperanze.