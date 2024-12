Ubriaco provoca un incidente

Incidente stradale con feriti. I carabinieri arrivano e trovano il conducente di una delle auto coinvolte positivo all’alcol test. Guidava con un tasso alcolico nel sangue superiore al doppio del limite consentito. I militari della stazione di Appignano sono intervenuti a Treia, lungo la strada provinciale 361, per un tamponamento. n seguito agli accertamenti svolti da prassi, il conducente di un’auto, un giovane di Pollenza, è risultato positivo al test dell’etilometro, con un tasso pari a 1,08 g/l. I militari lo hanno dunque denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica, procedendo poi al ritiro della patente di guida e al sequestro del mezzo.