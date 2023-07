Ubriaco se la prende con un cameriere, zuffa sotto gli occhi dei passanti

Ubriaco e fuori controllo, se la sarebbe presa con un cameriere scatenando una zuffa. Una spiacevole scena di degrado si è svolta intorno alle 17.30 di ieri davanti allo Sferisterio, e sono dovuti intervenire polizia e carabinieri per evitare che la situazione precipitasse ulteriormente.

A quanto sembra un cliente del bar Pistacoppa, alla fine di viale Trieste, avrebbe esagerato con gli alcolici. Ubriaco fradicio e molesto, a un certo punto se la sarebbe presa con uno dei camerieri, che avrebbe dovuto tentare di tenerlo a bada. Sarebbe nata una colluttazione, tra gli altri clienti seduti ai tavolini esterni e i passanti che, increduli, hanno assistito alla scena. In piazza Nazario Sauro sono poi accorsi la Volante e una pattuglia dei carabinieri, per calmare l’ubriaco. Per lui, è stato chiamato anche il 118, e in ambulanza è stato accompagnato al pronto soccorso dato che non appariva in forma al cento per cento.

Per il cameriere invece, per fortuna, sono bastate le medicazioni fatte sul posto dai sanitari. I carabinieri hanno poi sentito alcune persone, per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto. Purtroppo non è la prima volta che in zona si registrano episodi analoghi, spesso scatenati dall’abuso di alcolici, ma non solo.

Paola Pagnanelli