Ubriaco si schianta vicino all’oratorio Arrestato dopo il pugno a un vigile

di Paola Pagnanelli

Un incidente vicino all’oratorio, e poi insulti e botte alla pattuglia per sottrarsi all’etilometro. Per questo è finito in manette un barman ascolano, il 35enne Simone Mariani. Alle 17 di sabato, alla centrale della polizia municipale è stato segnalato un incidente in via Capuzi. Gli agenti sono andati a controllare: una Fiat Punto era finita contro il segnale verticale del parcheggio riservato ai disabili, davanti alla chiesa della Santa Madre di Dio. Per fortuna nessuno si era fatto male, ma il conducente non sembrava molto lucido. Considerando anche che non lontano dal luogo dell’incidente c’erano numerosi bambini e ragazzini, intenti a giocare nello spazio all’aperto dell’oratorio della parrocchia, i vigili si sono preoccupati e hanno chiesto all’uomo di sottoporsi all’alcoltest. Mariani però avrebbe reagito in maniera alquanto scomposta, prima insultando gli agenti in ogni modo, e poi provando anche a sferrare calci e pugni. La pattuglia avrebbe tentato di tenerlo a bada, ma quando uno dei vigili è stato colpito da un pugno al braccio, hanno capito che bisognava intervenire e così l’uomo è stato bloccato con le manette, anche perché era emerso che aveva già un precedente per un episodio analogo. Come disposto dal sostituto procuratore Vincenzo Carusi, per lui sono scattati gli arresti domiciliari nella sua abitazione di Macerata, con l’accusa di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Per il rifiuto di sottoporsi all’etilometro, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e la sua auto è stata sequestrata, per la successiva confisca. Per l’agente colpito al braccio, il pronto soccorso poi ha dato una prognosi di sette giorni.

Ieri mattina, si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto in tribunale. Di fronte al giudice Francesca Preziosi, Mariani si è scusato per il comportamento tenuto sabato pomeriggio. Poi, come chiesto dall’avvocato difensore Umberto Gramenzi (in aula sostituito da una collega), il giudice ha rinviato il processo per direttissima, fissandolo al 31 marzo. Fino a quella data, all’ascolano è stato imposto l’obbligo di firma nella caserma della polizia municipale. "Voglio esprimere i complimenti agli agenti che hanno portato brillantemente a termine l’operazione potendo contare anche sull’ausilio logistico della polizia e dei carabinieri – ha commentato il comandante Danilo Doria –. L’accaduto ci spinge ancora di più a raggiungere alcuni obiettivi importanti della nostra attività, quello di rafforzare le operazioni di sicurezza stradale, aumentando la prevenzione in fatto di incidentalità e uso di sostanze alcoliche".