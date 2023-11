Ubriaco sul bus insulta i poliziotti. Condannato

Ubriaco sull’autobus, se l’era presa anche con i poliziotti saliti a bordo per calmarlo. Per questo è stato condannato il senegalese Cheik Sene Mame, 53enne residente a Corridonia. L’episodio era successo il 19 gennaio 2019. L’uomo era salito a bordo del bus, ma a causa dell’abuso di alcol aveva iniziato a infastidire i passeggeri. All’arrivo della polizia, il senegalese aveva provato a sferrare calci contro gli agenti, poi aveva sputato contro di loro urlando "Razzisti, vi ammazzo tutti, lasciatemi in pace". I poliziotti erano riusciti a farlo scendere e lo avevano portato al pronto soccorso. Ma quando gli era stato chiesto di fornire i documenti o dire come si chiamasse, aveva iniziato a insultare pure gli operatori sanitari, dicendo ancora che erano tutti razzisti, che avrebbe ucciso tutti e altre amenità del genere. Così era stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Ieri in tribunale si è chiuso il processo sull’episodio. Il pm Francesca D’Arienzo ha chiesto la condanna a un anno di reclusione. L’avvocato Sabrina Serfaustini ha ridimensionato l’accaduto. Alla fine il giudice Federico Simonelli ha inflitto la condanna a quattro mesi di reclusione. In ogni caso, il senegalese potrà fare appello.