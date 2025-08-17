Ubriaco, travolge uno scooter. Bimbo di cinque anni al Salesi

Ubriaco, al volante di un auto, ha finito con il centrare uno scooter con in sella un padre e il suo bimbo. Il piccolo, di cinque anni, è stato trasportato al Salesi, mentre il genitore è stato condotto al pronto soccorso di Civitanova. Quanto all’automobilista – un uomo sui 50 anni, di Sambucheto – gli è stata tolta la patente e ha incassato pure una denuncia per guida in stato di ebbrezza.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di Ferragosto, a Porto Recanati. Verso le 18 un trentenne di origini straniere, residente a Potenza Picena, stava viaggiando sopra al suo due ruote insieme al figlioletto, sul lungomare Scarfiotti, davanti al bar ’L’O di Giotto’ nel quartiere Scossicci. A un certo punto, per motivi in corso di accertamento, l’auto guidata dal 50enne ha sbattuto lateralmente contro lo scooter.

Sul posto sono arrivate la polizia locale, l’ambulanza della Croce Rossa e la medicalizzata da Recanati. Ad avere la peggio sono stati padre e figlio: il primo è stato portato in codice giallo all’ospedale di Civitanova, il secondo all’ospedale pediatrico Salesi di Ancona, con un trauma alla gamba.

Il conducente dell’auto è stato invece sottoposto all’etilometro, ed è emerso un tasso alcolemico di oltre 0.8 grammi per litro, ben superiore al limite consentito per legge. Inevitabili la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente.