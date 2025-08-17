Ubriaco, travolge uno scooter. Bimbo di cinque anni al Salesi

Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
17 ago 2025
GIORGIO GIANNACCINI
Ubriaco, al volante di un auto, ha finito con il centrare uno scooter con in sella un padre e il suo bimbo. Il piccolo, di cinque anni, è stato trasportato al Salesi, mentre il genitore è stato condotto al pronto soccorso di Civitanova. Quanto all’automobilista – un uomo sui 50 anni, di Sambucheto – gli è stata tolta la patente e ha incassato pure una denuncia per guida in stato di ebbrezza.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di Ferragosto, a Porto Recanati. Verso le 18 un trentenne di origini straniere, residente a Potenza Picena, stava viaggiando sopra al suo due ruote insieme al figlioletto, sul lungomare Scarfiotti, davanti al bar ’L’O di Giotto’ nel quartiere Scossicci. A un certo punto, per motivi in corso di accertamento, l’auto guidata dal 50enne ha sbattuto lateralmente contro lo scooter.

Sul posto sono arrivate la polizia locale, l’ambulanza della Croce Rossa e la medicalizzata da Recanati. Ad avere la peggio sono stati padre e figlio: il primo è stato portato in codice giallo all’ospedale di Civitanova, il secondo all’ospedale pediatrico Salesi di Ancona, con un trauma alla gamba.

Il conducente dell’auto è stato invece sottoposto all’etilometro, ed è emerso un tasso alcolemico di oltre 0.8 grammi per litro, ben superiore al limite consentito per legge. Inevitabili la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente.

