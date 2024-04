Uccide la moglie malata, il dolore della figlia: "Non è un pazzo, l’ha fatto solo per amore"

Macerata, 2 aprile 2024 – “Non era un pazzo. Quello che ha fatto, l’ha fatto per amore nei confronti di mia madre, che stava malissimo. Lui non la poteva più vedere così". Il giorno dopo la tragedia, Stefania Cartechini è tornata con il marito nella casa di campagna a Corridonia dove il padre Bruno ha ucciso sua madre, Palma Romagnoli, con un colpo di fucile.

La mattina di Pasqua la donna era al piano di sopra, e con il marito è stata la prima ad accorrere nella stanza dove si era consumata la tragedia. Distrutta dal dolore, ha passato la mattina all’ospedale di Torrette: il padre è in condizioni disperate in Rianimazione, dopo il colpo che si è sparato all’addome.

"Quella che è successa non è una cosa terribile – dice Stefania –, di più. Mio padre ha fatto quello che ha fatto per amore di mia madre. Non era pazzo, solo che mamma soffriva tanto e lui non poteva vederla così, perché la amava. Non era uno psicopatico: se aveva un fucile in casa, era solo perché era un cacciatore".

Palma Romagnoli era alle prese con una gravissima malattia degenerativa, che l’aveva costretta a letto. A 86 anni non era più autosufficiente e dipendeva in tutto dal marito, suo coetaneo. Per questo la figlia Stefania aveva deciso di tornare nella casa di contrada Macina: per aiutare il padre e accudire la madre.

"Quando mamma ha preso l’Alzheimer – continua Stefania – per lui è stata una tortura. Dopo sessant’anni di matrimonio, non ce l’ha fatta più a vederla soffrire, anche se noi l’abbiamo sostenuto il più possibile. Eravamo troppo legati, ci volevamo bene: è inimmaginabile il dolore che stiamo provando".

"Amore mio, prega per me e aiutami a superare questo momento – ha scritto ieri Stefania sulla sua pagina Facebook –. Ti amo e ti amerò per sempre, mamma".