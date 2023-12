Uccisa da un male a 46 anni: addio a Chiara Scislowski

Si è spenta giovedì, ad appena 46 anni, la portorecanatese Chiara Scislowski. Il suo cuore ha cessato di battere per sempre all’ospedale di Fermo, dove era stata ricoverata a causa dell’aggravarsi di una brutta malattia che aveva scoperto pochi mesi fa, verso aprile. La donna viveva in città ed era proprietaria di un B&b. Da giovane era stata volontaria nella parrocchia cittadina, impegnandosi soprattutto come animatrice per i bambini che frequentavano l’oratorio Don Bosco. Inoltre si era laureata a Roma in lingue orientali, e cioè in russo e polacco. La notizia della sua scomparsa ha destato forte cordoglio in paese, specialmente tra le persone della sua stessa generazione. "Una telefonata... e in un secondo torni ad avere 16 anni – è stato il post condiviso sui social network da una vecchia amica –. Ti voglio ricordare così: un po’ pazza e un po’ alternativa. Ciao Chià". Scislowski lascia così la madre Anita e i fratelli Francesco ed Emanuele (odontoiatra). Per volontà della famiglia, il funerale sarà celebrato in forma privata.