Uccisa dall’ex marito a Tolentino, il dolore di chi conosceva Gentiana: “Era straordinaria”

Ora gli amici di famiglia stanno facendo da scudo per i due ragazzi, nella casa a Tolentino dove vivevano con la madre. Ieri sono andati da loro per dare supporto e vicinanza.

La separazione era stata turbolenta, con questioni in sospeso. “Oggi i servizi sociali e la psicologa dell’Ast presenteranno una relazione puntuale – ha spiegato il sindaco Mauro Sclavi –. Il nucleo familiare era stato preso in carico da noi nel 2021, come famiglia in crisi. Poi, dopo la separazione, non ci sono stati più contatti con i servizi sociali”. Gentiana Kopili “viveva per i suoi figli”, come ricordano le persone da cui lavorava come badante. "Era una donna straordinaria, graziosa e gentile, le dicevo di non vedere mai l’ex marito da sola e di tenermi informato” racconta l’avvocato glielmo De Luca. Quando si era separata dal marito, la 45enne si era rivolta a lui, che poi l’aveva assisita anche per l’acquisizione dell’immobile che i due coniugi avevano comprato insieme.

Gentiana era preoccupata per i figli, mentre l’ex marito era ossessionato dall’idea che lei stesse avvelenando tutti: era arrivato a chiudere con le catene il frigorifero, per impedirle di aprirlo. Dalle ricostruzioni, risulta che Nikollaq Hudhra l’avesse cacciata di casa nella primavera 2020, poi aveva accettato di farla rientrare ma aveva chiuso tutte le stanze. Sarebbe anche emerso che, tra il 2018 e il 2019, lui abbia denunciato due volte Gentiana per tentato omicidio, sempre ipotizzando l’avvelenamento. Ma tutto era stato archiviato. Lei invece l’avrebbe denunciato per maltrattamenti prima della separazione.

“Gentiana era anche la badante di una donna disabile, la accudiva con amore – ha scritto un tolentinate –. Sabato, alle 18.30, le ha portato la spesa a casa e ha steso i panni sul terrazzo. Questa mattina (ieri per chi legge, ndr), quei panni sono ancora lì, ad aspettare che qualcuno li ritiri. Ora la donna disabile è sola. Ha perso il suo braccio destro, colei che la aiutava a vivere. Il mondo ha perso una donna con un cuore grande, come tutte le donne del mondo”.