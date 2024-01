Uccise la madre 84enne. Iniziato il processo,. Quadraroli dichiarato incapace di intendere

Sarà pronunciata il 21 febbraio la sentenza su Michele Quadraroli, il 57enne di San Severino accusato di aver ucciso la madre, Maria Bianchi, di 84 anni, il 27 novembre del 2022. Ieri mattina per lui si è aperto il processo in corte d’assise a Macerata.

Il fatto avvenne nell’abitazione di via Raffaello Sanzio a San Severino. Quella mattina la madre, allarmata perché il figlio aveva smesso di prendere le medicine per la sua malattia psichiatrica ed era molto nervoso, aveva chiamato più volte la dottoressa Maria Aliberti a Roma, che seguiva Quadraroli. Da Roma era partita una chiamata all’Area vasta, e alla fine i carabinieri erano andati a casa della famiglia, sopra al loro bar. Ma purtroppo ormai era tardi. Maria Bianchi era stata soffocata e colpita con le forbici, poi il suo corpo era stato in parte bruciato. Per lei non c’era più nulla da fare. Il figlio era stato subito arrestato per omicidio e tentato occultamento del cadavere della madre.

Da allora, Quadraroli è sempre rimasto in una clinica. Ogni tanto chiede della madre, come se non ricordasse nulla di quanto avvenuto, e segue le terapie prescritte. Su richiesta del sostituto procuratore Vincenzo Carusi è stato sottoposto alla perizia psichiatrica del dottor Gianni Giuli, che lo ha dichiarato del tutto incapace di intendere e di volere e pericoloso socialmente. Questo significa che il settempedano non potrà essere condannato per il delitto, ma gli potrà essere imposto di rimanere in una struttura per l’esecuzione delle misure di sicurezza, dove sarà controllato.

Ieri mattina dunque in Corte d’assise, composta dal presidente della sezione penale Roberto Evangelisti e dal giudice a latere Federico Simonelli, si è aperto il processo. L’avvocato difensore Laura Antonelli ha acconsentito ad acquisire tutti gli atti nel fascicolo della procura, evitando di chiamare a deporre i testimoni. Ha chiesto però di ascoltare in aula tre persone: lo psichiatra Gianni Giuli, per esaminare bene la questione della pericolosità sociale, Fabrizio Pasquini, un amico di Quadraroli, e infine la dottoressa Aliberti.

La difesa punta a ottenere per Quadraroli il ricovero in un centro che sia anche terapeutico, e non solo di coercizione, in nome del diritto alla salute dell’imputato. Il settempedano, che lavorava al bar della sua famiglia senza aver mai creato problemi, ha un solo precedente, per maltrattamenti in famiglia, in merito a quanto avvenuto in un altro momento in cui aveva smesso di prendere le medicine che gli erano state prescritte. La Corte ha fissato dunque l’udienza al 21 febbraio, per ascoltare i tre testimoni e poi pronunciare la sentenza.