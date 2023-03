Uccise la madre: nominato il consulente psichiatrico

Sarà lo psichiatra Gianni Giuli a esaminare Michele Quadraroli, il 56enne di San Severino arrestato con l’accusa di aver ucciso la madre, Maria Bianchi, lo scorso 28 novembre. Su richiesta del sostituto procuratore Vincenzo Carusi, il gip Claudio Bonifazi ha nominato l’esperto che, con le forme dell’incidente probatorio, dovrà valutare se l’uomo, che soffriva da anni di una grave patologia, fosse capace di intendere e di volere al momento del fatto, se sia capace di partecipare in modo consapevole al processo e se sia da ritenere socialmente pericoloso. Si tratta di valutazioni determinanti per decidere come procedere: se l’uomo sarà ritenuto incapace, non potrà essere condannato e per lui si aprirà la strada delle strutture per pazienti psichiatrici, da cui uscirà se e quando sarà ritenuto non più pericoloso. In caso contrario, se lo psichiatra lo riterrà capace di intendere e di volere, il settempedano dovrà rispondere dell’accusa di aver ucciso sua madre.

Quadraroli intanto resta in carcere a Montacuto, dopo un periodo trascorso nel reparto specializzato di Ascoli. Anche l’avvocato difensore Laura Antonelli ha già incaricato un consulente, lo psichiatra Marco Ricci Messori, per avere una valutazione di parte sulle condizioni dell’uomo. La notizia del fatto era stata uno choc in città: il bar di Maria Rossi, dove lavorava anche il figlio, era un’istituzione da tantissimo tempo. La donna, malgrado l’età avanzata, continuava a tenerlo aperto proprio per dare un’opportunità di lavoro a Michele. Quadraroli seguiva la terapia prescritta da una psichiatra romana, ma quella domenica era sembrato molto agitato. Purtroppo la situazione in casa era precipitata prima che arrivassero i carabinieri.

Paola Pagnanelli