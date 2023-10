Uccise l’anziana madre con le forbici: a processo

Via al processo in corte d’assise, il 6 marzo, per Michele Quadraroli, il settempedano accusato di aver ucciso la madre, l’84enne Maria Bianchi, il 28 novembre scorso. L’uomo è stato dichiarato del tutto incapace di intendere e di volere, per via delle sue gravi patologie psichiatriche, ma la vicenda dovrà comunque essere valutata. Quadraroli, 57 anni, aveva sempre avuto dei disturbi che però teneva sotto controllo. Con la madre Maria, lavorava nel bar di famiglia senza aver mai creato problemi. Ma quella domenica mattina la madre si allarmò per il comportamento del figlio, che aveva smesso di seguire la terapia, e chiese aiuto alla psichiatra di Roma che seguiva il figlio. Questa fece una segnalazione ma purtroppo quando, nel primo pomeriggio, arrivarono i carabinieri in via Raffaello Sanzio, la tragedia era già avvenuta: il figlio aveva soffocato la madre e l’aveva colpita con una decina di colpi di forbici, per poi tentare di dare fuoco al corpo. Nel corso delle indagini, il sostituto procuratore Vincenzo Carusi aveva chiesto una perizia psichiatrica in incidente probatorio. L’accertamento era stato affidato allo psichiatra Gianni Giuli, che alla fine ritenne Quadraroli del tutto incapace. Alla luce di questo, il giudice per le indagini preliminari Claudio Bonifazi aveva disposto la scarcerazione del settempedano, trasferito in una clinica psichiatrica altamente specializzata in attesa della disponibilità di un posto in una Rems, una residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza. Con la misura di sicurezza e la pericolosità sociale, però, non è possibile prosciogliere l’imputato. Per questo ieri, in udienza preliminare, l’avvocato difensore Laura Antonelli ha sollevato un’eccezione di incostituzionalità della norma. Lo stesso hanno fatto sia il difensore, sia il pm Carusi, per quanto riguarda l’impossibilità di chiedere il rito abbreviato per vicende in cui sia possibile la condanna all’ergastolo. Il difensore aveva dunque chiesto l’abbreviato, condizionato all’esame dello psichiatra Giuli e dell’acquisizione di ulteriori documenti. Il giudice dell’udienza preliminare Daniela Bellesi ha però respinto le eccezioni, e ha disposto il processo in corte d’assise, che prenderà il via a marzo. Nel frattempo Quadraroli, che dopo l’arresto per giorni ha continuato a chiedere della madre, ha compreso che la donna è morta, tanto da aver espresso il desiderio di andare a visitare la sua tomba al cimitero. L’uomo non sembra però ancora consapevole di cosa sia successo quel giorno.