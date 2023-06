Uccise la madre con le forbici, Quadraroli ha lasciato il carcere: "Incapace al momento del fatto"

Macerata, 18 giugno 2023 – Michele Quadraroli era del tutto incapace di intendere e di volere quando, il 28 novembre scorso, uccise la madre, l’84enne Maria Bianchi, nella loro casa di San Severino. Così lo ha valutato lo psichiatra Gianni Giuli, e alla luce di questa perizia il settempedano ha lasciato il carcere per essere accolto in una struttura in grado di curarlo. Quadraroli, 57 anni, aveva sempre sofferto di disturbi per i quali era seguito da una dottoressa di Roma. Quella domenica la madre, allarmata dal suo comportamento, chiamò la psichiatra per dirle che il figlio non stava bene, che non seguiva più la terapia. Da Roma partì una segnalazione, ma quando i carabinieri nel primo pomeriggio arrivarono nell’abitazione di madre e figlio, sopra al bar di via Raffaello Sanzio che i due gestivano insieme, purtroppo era tardi: l’anziana era stata uccisa, soffocata per lo schiacciamento del torace e colpita da una decina di colpi di forbici inferti dal figlio, che poi avrebbe anche tentato di darle fuoco.

Da quella sera, il 57enne è sempre rimasto in carcere a Montacuto. A gennaio, su richiesta del sostituto procuratore Vincenzo Carusi, il giudice per le indagini preliminari Claudio Bonifazi ha disposto una perizia psichiatrica in incidente probatorio sull’indagato, affidata al dottor Gianni Giuli. L’esperto nei giorni scorsi ha depositato le sue conclusioni, che accertano un grave disturbo psichico, tale da escludere totalmente la capacità di intendere e di volere al momento dei fatti. Venerdì dunque, sulla base delle conclusioni del perito, il giudice Bonifazi ha disposto l’immediata scarcerazione di Quadraroli, prevedendo una misura di sicurezza provvisoria consistente nel ricovero in una residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza. In attesa dell’individuazione di una Rems ritenuta idonea, il settempedano è stato ricoverato in una struttura altamente specializzata, dove sarà seguito e curato adeguatamente. Infatti, con la dichiarazione dell’incapacità di intendere e di volere, il gip Bonifazi ha ritenuto venissero meno i presupposti di applicabilità della misura custodiale in carcere: è ragionevole supporre che per l’uomo possa arrivare una sentenza di proscioglimento o di assoluzione per mancanza di imputabilità, come previsto in questi casi. Se incapace, Quadraroli non potrà essere condannato. Anche l’avvocato difensore Laura Antonelli ha fatto eseguire una consulenza di parte, affidata allo psichiatra Marco Ricci Messori, sulle condizioni in cui si trovava il settempedano il giorno del delitto. Quadraroli non era mai stato pericoloso, e da anni lavorava nel bar che i genitori avevano tenuto proprio per dare a lui un’occupazione. Nonostante le sue difficoltà, nulla aveva mai fatto pensare alla possibilità di un exploit del genere.