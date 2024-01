Uccise la madre con le forbici: il 21 febbraio la sentenza

Macerata, 17 gennaio 2024 – Sarà pronunciata il 21 febbraio la sentenza su Michele Quadraroli, il 56enne di San Severino accusato di aver ucciso la madre, Maria Bianchi, di 84 anni, il 27 novembre del 2022. Ieri per lui si è aperto il processo in corte d'assise a Macerata.

L'uomo, che soffre di un grave disturbo psichiatrico, è stato dichiarato incapace di intendere e di volere e socialmente pericoloso dalla perizia dello psichiatra Gianni Giuli. Ma l'avvocato difensore Laura Antonelli ha chiesto di risentire in aula il perito per valutare soluzioni meno coercitive per l'imputato, con terapie farmacologiche mirate. Il difensore ha chiesto anche di sentire la psichiatra romana che aveva in cura Quadraroli.

Il 56enne ora è ricoverato in una clinica, dove segue programmi e terapie. Le imputazioni per lui sono omicidio volontario e tentato occultamento di cadavere.

Cosa successe

Quadraroli aveva sempre avuto dei disturbi che però teneva sotto controllo. Con la madre Maria, lavorava nel bar di famiglia senza aver mai creato problemi. Ma quella domenica mattina la madre si allarmò per il comportamento del figlio, che aveva smesso di seguire la terapia, e chiese aiuto alla psichiatra di Roma che seguiva il figlio. Questa fece una segnalazione ma purtroppo quando, nel primo pomeriggio, arrivarono i carabinieri in via Raffaello Sanzio, la tragedia era già avvenuta: il figlio aveva soffocato la madre e l’aveva colpita con una decina di colpi di forbici, per poi tentare di dare fuoco al corpo