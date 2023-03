Uccisi due pastori belga con il veleno Carabinieri alla ricerca dei colpevoli

Con il veleno antilumaca, sono stati uccisi i due cani di un artigiano di Corridonia. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri, a cui sono state fornite anche le immagini delle videocamere di sorveglianza. Ad accorgersi dell’accaduto, lunedì mattina, è stato Sandro Gismondi che, chiamando i cani, due pastori belga Malinois di neanche dieci mesi, li ha trovati a terra senza vita. Non lontano da lì, all’interno del recinto della villa in contrada Fonte Brecce, c’era ancora il contenitore della metaldeide, una sostanza usata come antilumaca, letale. Il caso è stato segnalato dal corridoniano e dall’avvocato Luciano Pacioni ai carabinieri, che utilizzeranno le immagini delle telecamere della villa. Ma chiunque abbia notato movimenti sospetti è invitato a indicarli ai militari, per capire cosa ci sia dietro al gesto alquanto singolare. In casa di Gismondi infatti non sono avvenuti furti, né tentativi di rapina, non ci sono neppure segni di scasso: è incomprensibile dunque il motivo per cui qualcuno abbia voluto uccidere i due cani dell’artigiano, che non ha nemici o motivi di conflitto con alcuna persona. Il pastore belga Malinois è un cane bellissimo e soprattutto capace di svolgere moltissime attività per gli umani nel soccorso, nelle attività di polizia, in montagna; sono stati usati anche per ritrovare i superstiti dopo il terremoto in Turchia. La loro uccisione è stato un gesto vile che ha molto addolorato il proprietario, deciso a rintracciare chi possa aver fatto una cosa del genere. Alcuni elementi già ci sono, ma altri potrebbero essere utilissimi per capire chi possa aver voluto fare del male a quei due bellissimi cani.