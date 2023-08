"Uccisione di Alika: no a scorciatoie Pretendiamo tutti giustizia"

Il vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati, Alfredo Antoniozzi, torna a manifestare la sua solidarietà ai familiari di Alika Ogochowku, l’ambulante ucciso il 29 luglio del 2022. "Lo scorso anno a Civitanova veniva ucciso Alika Ogochowku – scrive Antoniozzi -, un ambulante extracomunitario. Senza nessuna colpa, semmai ci fosse una colpa che giustifichi un omicidio. Ad ucciderlo Filippo Ferlazzo. Dopo un anno la vedova di Alika cerca giustizia e un plauso va fatto ai giornali di ogni genere presenti, perché hanno tenuto accesi i riflettori sulla vicenda. Su Giandavide De Pau, ad esempio, il killer di Prati che a novembre scorso uccise tre povere prostitute straniere, è calato il silenzio. Ho seguito la vicenda Alika grazie all’impegno e alla professionalità dell’avvocato di parte civile, Francesco Mantella. Sono ancora preoccupato. La perizia psichiatrica è stata rinnovata e non si sa su quali basi. La perizia precedente aveva concluso che Ferlazzo non è bipolare, ma un border che fa uso di droghe. Non vorrei che passassero scorciatoie di impunità. Lo scorso anno il presidente Acquaroli fu presente ai funerali testimoniando il dolore di un’intera regione. Per Alika e la sua coraggiosa vedova tutti noi vogliamo una cosa: giustizia. L’unica parola che uno stato democratico può richiedere e pretendere".

Il deputato di Fdi ha presentato una proposta di legge per limitare l’applicazione dell’incapacità di intendere e di volere, scriminante che impedisce di condannare l’autore di un crimine. Antoniozzi punta a restringere a precise patologie psichiatriche l’incapacità, per evitare che disagi meno gravi consentano di sottrarsi alla giusta pena. Il tema è rilevante nel processo in corso per Filippo Ferlazzo: in fase di indagine, la perizia disposta dal giudice per le indagini preliminari lo ha dichiarato capace, ma nel corso del processo la corte d’assise ha deciso di riesaminare la questione, alla luce degli elementi emersi nel corso dell’istruttoria. Il risultato si conoscerà a settembre.