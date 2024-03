Ucciso da una malattia a 32 anni. L’ultimo saluto a Fabio Fucili

Il suo sorriso accompagnerà gli angeli e riscalderà i cuori di chi lo ricorderà. San Severino piange la prematura scomparsa del 32enne Fabio Fucili. Era il fratello del presidente di Coldiretti Macerata, Francesco Fucili, e da diversi mesi stava combattendo, con il suo sorriso e la sua forza, contro una malattia. Prima di Natale era stato sottoposto al trapianto del midollo ma l’operazione non aveva portato gli effetti desiderati, così era in attesa di essere sottoposto ad un secondo trapianto presso l’ospedale Torrette di Ancona, ma negli ultimi giorni le sue condizioni si sono aggravate fino a strapparlo da questa vita. Vita che Fabio amava immensamente, appassionato di motocross che non solo osservava ma praticava, innamorato del suo lavoro nell’azienda agricola di famiglia, la Fattoria Fucili, e della sua fidanzata Giulia che in questo periodo gli è stata costantemente accanto.

La notizia della sua scomparsa ha lasciato sgomenta la comunità settempedana: Fabio era conosciutissimo, e tutti ne apprezzavano la bontà, la spontaneità e semplicità oltre al suo sorriso che non faceva mancare a nessuno. I messaggi sui social sono stati tantissimi: "Conoscerti è stato un privilegio – scrive Andrea Mozzoni, consigliere provinciale –. Il tuo sorriso è legato alle mie giornate più belle, al lavoro e all’umanità tua e della tua famiglia, ai tuoi racconti sulla moto, ai consigli del sabato mattina. Tutti noi abbiamo pregato per te, ora c’è tanto dolore. Riposa in pace". E poi il messaggio di una professoressa: "Durante questi anni di insegnamento ho conosciuto tanti cari alunni ma tu, Fabio, sei uno di quelli di cui il sorriso rimarrà per sempre nei miei ricordi". E poi un amico d’infanzia: "Nonostante non ci si vedesse più molto spesso, sei e resterai per sempre uno dei miei migliori amici d’infanzia. Non dimenticherò mai la spensieratezza e le belle giornate insieme". Fabio lascia il papà Pacifico, la mamma Paola, i fratelli Francesco e Federica, la fidanzata Giulia, e tanti altri parenti e amici. I funerali si svolgeranno domani alle 9.30 nella chiesa di San Domenico partendo dalla sala del commiato "Il Tempio degli Angeli", in via Lorenzo D’Alessandro. Al termine delle esequie sarà poi condotto al cimitero di Castel San Pietro.