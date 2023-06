Ucciso dalle SS, l’omaggio al maggiore Infelisi

Ricorre oggi il 78esimo anniversario della morte di Pasquale Infelisi, maggiore dei carabinieri ucciso dalle SS nel 1944 a Macerata. Infelisi era nato a Napoli il 7 febbraio 1899. Aveva combattuto nella Prima guerra mondiale. Nel 1920 era diventato tenente dei carabinieri. Da maggiore arrivò a Macerata come comandante del Gruppo nell’agosto del 1942. Il 16 settembre 1943 le truppe tedesche entrarono in città e si insediarono le autorità neofasciste. Il maggiore optò per una linea di non collaborazione, soprattutto con la ricerca di militari per l’esercito della Repubblica di Salò, nonostante le pressioni anche dall’alto. Con la fusione tra i Reali Carabinieri e la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, il comando regionale collocò il maggiore Infelisi e il capitano Alfonso Vetrano in congedo, invitandoli a lasciare Macerata. Ad aprile del 1944, dopo il bombardamento sulla città, il maggiore Infelisi si rifugiò con la moglie e tre figli a Villa Potenza. Nella frazione si era costituito un posto fisso con carabinieri e militi, ma il 7 giugno fu attaccato e disarmato dai partigiani. Le autorità fasciste accusarono Infelisi della mancata reazione dell’Arma e l’8 giugno l’ufficiale fu arrestato e portato in questura con la sua famiglia. Il 14 giugno l’ufficiale fu prelevato da tre militari tedeschi delle Ss, portato in località Montirozzo, ucciso a raffiche di mitra e seppellito sul posto. Il primo luglio del 1944 il tenente cappellano Erasmo Percorsi, ascoltando le voci insistenti sulla morte del maggiore, a Montirozzo trovò la sepoltura. Dopo il funerale, la salma fu tumulata nel cimitero cittadino, e un anno dopo trasferita nella tomba di famiglia a Roma. Solo a marzo del 1947 il comando generale dell’Arma chiese al ministero della difesa una medaglia d’argento alla memoria, e nel 1952 fu concessa la medaglia in bronzo al valore militare. Bisogna aspettare il giugno del 1975 perché il Comune di Macerata ricordasse l’ufficiale con una stele in via Campanile, vicino al luogo della fucilazione. Una lapide fu affissa all’ingresso della caserma dei carabinieri di Macerata, oggi è dedicata al maggiore Infelisi.