Ucraina e russa sul palco con la musica nel cuore

Una russa e un’ucraina insieme sul palco. Nonostante il conflitto tra i due paesi il soprano Sofya Yuneeva e Olena Kukina, alla tiorba, sono due donne "unite da legami artistici e da una profonda amicizia", spiega Massimo Cesca, assessore alla Cultura, che questa sera alle 21 porterà a Corridonia un nuovo appuntamento degli eventi legati alla mostra su Carlo Crivelli "Le relazioni meravigliose". Alla chiesa dei Santi Pietro Paolo e Donato, sarà infatti proposto un originale concerto vocale-strumentale della tradizione musicale del ‘500 dal titolo "Frottole, canzoni e villanelle", a cura dell’Ensamble dell’Orchestra barocca di Roma "Furiosi Affetti". Al fine di entrare pienamente nelle atmosfere del periodo storico del Crivelli, ecco così sul palco un gruppo di affermati musicisti specializzati nella prassi barocca, nella ricerca, nella produzione discografica e didattica per sviluppare la conoscenza di questo repertorio. Per rendere la serata maggiormente suggestiva, i musicisti useranno rigorosamente strumenti dell’epoca, perciò il pubblico avrà la possibilità di ascoltare timbri musicale particolari e di grande fascino. "La serata sarà resa ancora più interessante e significativa per la presenza del soprano Sofya Yuneeva di origini russe e alla tiorba Olena Kukina di origine ucraine – sottolinea Cesca –. Ancora una volta Corridonia propone un evento di grande valore artistico e in questo caso anche fortemente simbolico: russi e ucraini uniti nel nome dell’arte e dell’amicizia. Come amministrazione riteniamo questa circostanza di straordinaria importanza e siamo fieri di ospitare nella nostra città artisti provenienti da nazioni in conflitto ma che proprio a Corridonia testimoniano che la passione sia più forte delle ideologie e dei conflitti".