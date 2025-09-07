Udc al fianco di Acquaroli: "Priorità a famiglie, soggetti fragili e turismo"

"Famiglie, ambiente, sanità, cura dei fragili e turismo sono le nostre priorità". L’Udc ha presentato i suoi candidati alle regionali per il maceratese: sono Giordano Elisei, Vincenzo Felicioli, Antonella Fornaro, Michela Meconi, Giulia Santolini e Luca Marconi. Introdotti da Marco Caldarelli, che ha sottolineato "la curata rappresentanza geografica, dalla costa all’entroterra", hanno raccontato percorsi, settori di competenza e istanze a cui vogliono dar voce. Luca Marconi, recanatese classe ‘59, ha alle spalle un lungo cammino politico e amministrativo (è stato, tra le altre cose, sindaco della città leopardiana): "Mi occupo di servizi sociali, spazio trasversale su cui è necessario un patto tra destra e sinistra. Vanno trovate risorse, le famiglie sono messe male; questa è l’emergenza più importante, forse anche più di lavoro e salute". Elisei ha lavorato all’ospedale di Macerata ed è assessore a Montelupone; ha spiegato: "Vorrei portare in Regione il problema dello spopolamento. È fondamentale in tal senso garantire lavoro e servizi, ma anche strutture sportive. C’è poi la necessità di portare turismo; il mio impegno è stare tra la gente e ascoltarla". Santolini, nata nel 1995, consigliere comunale a Montefano, ha parlato della "necessità di ottenere agevolazioni per le giovani coppie. Vorrei dar voce a chi ha bisogno di tutele nell’ambiente lavorativo, soprattutto alle giovani madri. Vita lavorativa e familiare vanno conciliate, servono nuovi nati. Anche l’ambiente per noi è fondamentale; la nostra Regione può dare tantissimo, poi, da un punto di vista turistico, per cui è necessario salvaguardare il territorio".

Il sindaco di Fiuminata e consigliere provinciale Vincenzo Felicioli, medico in pensione, ha spiegato, ricordando la sua lunga militanza nel partito, che "questa coerenza è un valore. L’entroterra ha bisogno di meno parole e più servizi; la progettazione della 361 non si fermi a Fontenoce o Sambucheto, ma arrivi fino al confine umbro. La bretella San Severino-Tolentino sarebbe fondamentale. Acquaroli ha fatto un capolavoro trovando i fondi per la viabilità". Fornaro è consigliera comunale a Macerata e lavora in tribunale: "Quanto è stato fatto a livello regionale in favore delle fragilità lo dobbiamo a Luca Marconi. Siamo una lista di centro compatta, non promettiamo miracoli, ma garantiamo la nostra presenza perché i valori del nostro simbolo non anneghino". Meconi, classe ‘69, da Corridonia, ha parlato della "necessità di mettere al centro la persona e il sociale. Credo nel valori dell’Udc, che vuole, affrontando le criticità della sanità, vigilare sull’efficienza dei servizi, che devono essere vicini ai bisogni dei cittadini".

l. f.