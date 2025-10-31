Udienza per l’assalto al portavalori: i pugliesi restano in silenzio. Convalidati i 3 arresti

Macerata, 31 ottobre 2025 – Hanno fatto scena muta davanti al gip e restano in carcere i tre uomini di Cerignola arrestati dai carabinieri dopo l’assalto ai portavalori in autostrada, nel tardo pomeriggio di lunedì, all’altezza del casello di Porto Recanati. In manette, con le accuse a vario titolo di tentata rapina, concorso in tentato omicidio, concorso in porto di armi da guerra ed esplosivo, interruzione di pubblico servizio, erano finiti i pugliesi Savino Pugliese, 43 anni, Giuseppe Rubbio, 51 anni, e Savino Costantino, 56 anni.

Come sono stati presi i 3 arrestati

I primi due erano stati intercettati dai carabinieri, venti minuti prima del colpo, fermi accanto ad un furgone (con delle moto pronte per essere utilizzate per la fuga) in una stradina isolata di campagna accanto ad una porticina che si collega con l’autostrada, in attesa presumibilmente dei complici, e ora sono rinchiusi nel carcere di Montacuto. Il terzo, invece, è rimasto ferito ad un polpaccio durante l’azione in A14, sulla corsia sud, ed è ricoverato nel reparto di chirurgia dell’ospedale regionale di Torrette di Ancona, piantonato dai carabinieri: era stato soccorso vicino al vivaio Green Garden di Porto Potenza, dopo essere stato abbandonato dagli altri componenti della banda.

Uno dei portavalori assaltati dalla banda di pugliesi nel tratto portorecanatese dell’autostrada. Nel tondo Sacino Costantino, ferito nella sparatoria

L’udienza di convalida in carcere e in ospedale

Nella mattinata di ieri si svolta l’udienza di convalida dell’arresto, davanti al giudice Enrico Pannaggi del tribunale di Macerata. Per i primi due si è svolta in carcere, mentre per l’altro a Torrette. Tutti e tre si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Il giudice ha convalidato gli arresti e, dunque, Pugliese e Rubbio restano in carcere, mentre Costantino vi sarà trasferito non appena sarà dimesso dall’ospedale, dove era stato sottoposto ad un intervento chirurgico. L’uomo era stato soccorso dal vivaista Giuseppe Capozucca, titolare del vivaio a Porto Potenza che la banda aveva raggiunto dirigendosi verso sud, subito dopo il colpo. Costantino era stato prima portato all’ospedale di Civitanova Alta e poi trasferito a Torrette.

Prosegue la caccia alla banda

Intanto prosegue la caccia alla banda, composta da almeno undici uomini, che hanno agito in contemporanea sulla corsia nord, bloccata facendo mettere di traverso un’autocisterna e una macchina, e sulla corsia sud, dove è avvenuto l’assalto a colpi di kalashnikov ai due furgoni portavalori della Mondialpol. L’agguato è andato a vuoto grazie alla blindatura del mezzo con il carico e alla professionalità delle guardie giurate, che hanno risposto al fuoco dei banditi. Il colpo avrebbe potuto fruttare tre milioni di euro. Al lavoro i carabinieri del comando provinciale di Macerata, in collaborazione con quelli di Foggia.