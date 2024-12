Udienza pubblica per Sant’Erasmo

Si è tenuta a Camerino l’udienza pubblica per il piano attuativo della frazione Sant’Erasmo, che prevede la costituzione di aggregati edilizi, norme tecniche per la ristrutturazione degli edifici e indicazioni di carattere geologico. Il sindaco Roberto Lucarelli ha illustrato i passi che porteranno all’approvazione: "L’udienza va effettuata trenta giorni prima di portare il piano attuativo in consiglio. Siamo ancora in attesa del parere del genio civile di Macerata, ma stiamo portando avanti gli altri passi necessari: entro il 2024 procederemo all’adozione del piano da parte del consiglio comunale, poi ci sarà la conferenza permanente per poi tornare in consiglio per l’approvazione definitiva. Dopo questa, i proprietari avranno 150 giorni per presentare i progetti al fine di non vedersi sospesi gli attuali aiuti". L’udienza è stata presieduta dal segretario comunale Paolo Cristiano; è intervenuto anche l’architetto Maurizio Forconi. Sono state finanziate le opere di urbanizzazione, per 2 milioni 100mila euro. Sant’Erasmo è abitata da una settantina di abitazioni.

Sono poi in corso di svolgimento e termineranno a breve i lavori di adeguamento e riqualificazione dell’area di Fonte San Venanzio per uno spazio destinato alle attività ludico-motorie, con particolare attenzione alle persone con disabilità. Il progetto dell’amministrazione è risultato vincitore del bando della Regione, con la partecipazione dell’istituto comprensivo Ugo Betti e del Santo Stefano, ottenendo un contributo di 60mila euro su un importo complessivo di 71mila. Previsti anche tre parcheggi riservati ai disabili.

Al via la progettazione degli interventi di restauro e riparazione di Porta Boncompagni, Porta Caterina Cibo e per il ripristino del cimitero di Tuseggia. A trasferire i primi fondi necessari, che ammontano in totale a circa 128mila euro, è stato il commissario Guido Castelli.