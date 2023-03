Uffici comunali, settori accorpati con a capo Iualè "Scelta migliore per economicità ed efficienza"

"Allo stato dei fatti e all’esito delle repentine dimissioni dell’ingegnere Defelici, la scelta di unire i due settori persegue una logica di economicità efficienza ed efficacia dell’ente comunale nel raggiungimento degli obiettivi". Così, a Porto Recanati, il sindaco Andrea Michelini motiva la decisione presa appena pochi giorni fa, quando ha accorpato il V Settore (Lavori pubblici, Ambiente e Patrimonio) con il IV Settore (Urbanistica, Edilizia pubblica e privata e Demanio). Tale provvedimento è scattato dopo che l’ingegnere Defelici ha rassegnato – improvvisamente – le proprio dimissioni da dirigente del V Settore. Perciò il nuovo macro settore sarà guidato dall’architetto Patrizia Iualè, già dirigente del IV Settore. "La modifica dell’assetto rispecchia del resto un’organizzazione adottata in diversi Comuni limitrofi – riprende Michelini in merito alla scelta di aver accorpato i due settori –, per citarne alcuni: Recanati, Potenza Picena, Sirolo, ed è diretta a rafforzare le sinergie tra materie complementari che interagiscono in numerose procedure. Con l’unificazione dei due servizi tecnici si potranno anche ottimizzare e valorizzare le risorse umane disponibili, con assoluto vantaggio per entrambi gli uffici". "Siamo sicuri – aggiunge ancora Michelini – che aver puntato su un funzionario di alta professionalità e competenza, quale l’architetto Iualè, sia la scelta migliore che potevamo fare. L’accorpamento degli uffici è ormai un dato di fatto, una scelta consapevole che nel tempo potrà solamente essere consolidata. Già ieri, Iualè si è presentata agli impiegati del settore Lavori pubblici illustrando la nuova struttura organizzativa che intende realizzare. Con l’insediamento negli uffici si è provveduto anche all’apertura di un locale archivio del quale, da dicembre, non risultavano essere a disposizione dell’ente le chiavi".

Giorgio Giannaccini