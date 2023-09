Uffici per l’Ast, acquistato immobile a Piediripa

È stato sottoscritto il contratto di compravendita tra l’Azienda sanitaria territoriale di Macerata e la Società Sari2030 srl Società Benefit per l’acquisto di un immobile da destinare a sede del Dipartimento di prevenzione. L’immobile che si trova a Piediripa in via Cluentina, si estende su una superficie di 871 metri quadrati, ospiterà gli uffici di Civitanova e Macerata competenti alle funzioni della progettualità Pnc. "La concentrazione in un’unica sede degli uffici preposti alla prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico – spiega il direttore generale dell’Ast, Daniela Corsi – favorirà un migliore coordinamento e organizzazione del lavoro complessivo da svolgere".