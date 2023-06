"Uffici postali chiusi, avanti col progetto Polis"

"Lavori per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti". Lo ribadisce Poste Italiane in una nota che fa seguito alle lamentele dei sindaci di Treia e Castelraimondo. Gli uffici postali resteranno chiusi dall’inizio dei lavori per 45 giorni. Gli utenti di Treia potranno rivolgersi agli sportelli di Chiesanuova, quelli di Castelraimondo a Matelica. La prima reazione era arrivata dal sindaco Franco Capponi, di Treia, che aveva rappresentato le criticità che avrebbero potuto venirsi a creare con una sospensione del servizio. Più duro era stato Patrizio Leonelli che aveva definito la chiusura "scandalosa" e "ingiusta". Poste Italiane vuole rassicurare i cittadini "sul regolare avanzamento dei lavori, nei tempi previsti, negli uffici postali di Treia e Castelraimondo. Le due sedi sono inserite nel progetto ‘Polis – Casa dei Servizi Digitali’ per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti, con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale e superare il divario digitale. L’azienda precisa inoltre che la soluzione alternativa proposta per il periodo dei lavori (ovvero quella di rivolgersi agli uffici postali limitrofi, ndr) era stata illustrata nei mesi scorsi e condivisa con entrambe le amministrazioni comunali". Tutti gli uffici postali dei comuni della provincia con meno di 15mila abitanti saranno interessati, man mano, dai lavori del progetto Polis.