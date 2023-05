Uffici ricostruzione, 58 assunzioni nelle sedi di Caccamo e Piediripa

Arrivano i rinforzi nelle sedi Usr (Ufficio speciale ricostruzione) di Caccamo di Serrapetrona e Piediripa di Macerata. Sia tecnici (architetti, ingegneri, geometri) che personale amministrativo (laurea in scienze politiche, economia e commercio e giurisprudenza), con un’età media di 30-35 anni. Giovani, prevalentemente del territorio. Obiettivo: dare nuovo slancio alla ricostruzione, velocizzando le pratiche. A dicembre l’Usr Regione aveva indetto dei concorsi per diverse categorie tecniche e amministrative; da questo mese prendono servizio 105 nuovi profili nelle quattro sedi marchigiane (Ascoli, Macerata, Serrapetrona e Ancona). Di questi, oltre la metà, 58, sono stati assegnati alle due sedi della nostra provincia. Zoomando, a Caccamo andranno: un operatore amministrativo-finanziario, quattro istruttori amministrativi-finanziari, un funzionario amministrativo finanziario, nove istruttori tecnici e sette funzionari tecnici. Mentre a Piediripa: due operatori amministrativo-finanziari, sette funzionari amministrativo-finanziari, dodici istruttori amministrativi-finanziari, tre istruttori tecnici e dodici funzionari tecnici. In questi giorni, sotto la supervisione del dirigente del personale Silvia Moroni, è in corso la firma dei contratti. "Abbiamo cercato di assegnare la sede più vicina al territorio di residenza – spiega Moroni – e di andare incontro alle esigenze degli uffici, in base alle professionalità che servivano, per non comprometterne l’operatività".