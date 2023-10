"Ufficio anagrafe, poco personale"

Il consigliere di minoranza Massimo D’Este (Civico 22) porterà in Consiglio anche la situazione degli uffici Servizi demografici del Comune. "Ci vengono segnalate – spiega - difficoltà dagli utenti nel dichiarare sia la propria residenza all’indirizzo di effettiva abitazione, all’iscrizione anagrafica delle persone con esigenze di regolarizzazione, all’espletamento di pratiche che afferiscono alla cittadinanza, con tempi prevedibili anche in misura di mesi dalla richiesta. Da una sommaria analisi della pianta organica, gli uffici preposti sembrano essere sottodimensionati rispetto ai servizi richiesti e alle tempistiche di risposta "dignitose". L’ufficio Servizi Demografici si può avvalere soltanto di poche unità, chiamate a sforzi di particolare rilievo per far fronte alle esigenze a cui quotidianamente sono chiamate a rispondere", D’Este chiede quindi al sindaco e alla giunta se intendano procedere "affinché venga considerato un adeguamento, anche provvisorio, del personale degli uffici di anagrafe e stato civile". Inoltre D’Este interrogherà sull’operazione di allontanamento dei cinghiali e, insieme al collega del Pd Luca Cesini, presenterà una mozione sul servizio mense scolastiche.