Ufficio di presidenza dell’Ordine nazionale, confermato l’architetto Vittorio Lanciani

Nel centenario dell’istituzione della figura di architetto, e nel quarantennale della nascita dell’Ordine provinciale, giovedì scorso a Roma, in occasione della conferenza nazionale degli ordini degli architetti pianificatori paesaggisti conservatori, si è svolta l’elezione dell’ufficio di presidenza che resterà in carica per il biennio 2023-2025. Sono stati confermati i presidenti di Macerata Vittorio Lanciani e di Pordenone Marina Giorgi, ed è stato eletto Tommaso Marcucci, presidente dell’Ordine di Lecce. Le Marche sono quindi rappresentate ai massimi livelli nel sistema ordinamentale unitamente alla consigliera nazionale Silvia Pelonara, come logico risultato dell’ottima attività di coordinamento della Federazione degli architetti delle Marche di Viviana Caravaggi Vivian e con la partecipazione nell’area centro Italia Tirreno Adriatica che comprende Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e Sardegna. "Prosegue quindi l’attività, del nostro Ordine professionale, di servizio alla categoria con l’obiettivo di valorizzare, confermare e sviluppare il ruolo sociale dell’architetto, all’interno del mondo delle professioni", si legge in una nota dell’Ordine.