Ufficio di Sambucheto chiuso: disagi per i cittadini di Montecassiano

L’ufficio postale di Sambucheto chiude temporaneamente per i lavori del progetto Polis. E i cittadini segnalano qualche disagio. "È previsto l’appoggio di tutte le operazioni all’altro ufficio postale, quello di Montecassiano, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35 – spiegano da Poste Italiane -. I lavori dureranno all’incirca sessanta giorni (data che si potrebbe accorciare o allungare, in base a come procedono i lavori)". L’ufficio da questa settimana è interessato da interventi di ammodernamento; la sede è inserita infatti nell’ambito di "Polis – Casa dei Servizi Digital", il progetto di Poste Italiane per rendere semplice l’accesso ai servizi nei Comuni con meno di 15mila abitanti. Ma il sindaco Leonardo Catena, con l’occasione, evidenzia un’altra mancanza: "È chiaro che la chiusura comporterà qualche disservizio, che diventa ancora più pesante alla luce del fatto che da anni chiedo il bancomat nell’ufficio postale del centro storico. E sinceramente trovo incomprensibile che non lo mettono. Finora gli appelli sono caduti nel vuoto, inascoltati, non c’è stato un riscontro positivo. Speriamo almeno che tengano fede alle tempistiche e rispettino la durata di due mesi di lavori. Gli utenti vogliono da tempo il bancomat, e sono costretti a recarsi a Villa Potenza o a Recanati, gli sportelli più vicini. Io non posso che fare da tramite con le Poste e sollecitare".