Ufficio Europa, nuovo servizio per le imprese

Il Comune di Civitanova ha avviato un nuovo servizio, per supportare le imprese nell’accesso ai finanziamenti europei. Il servizio gratuito è svolto con la Projectfin, con sede in città. Tutti i giovedì dalle 9 alle 13, le aziende potranno trovare un punto di riferimento per informazioni e consulenza negli uffici del Comune, al terzo piano, allo sportello informativo sulle politiche europee. Tra le consulenze offerte ci sono le informazioni sui programmi di finanziamento; consulenze per identificare le opportunità più adatte alle esigenze di ogni impresa e supporto alla creazione di nuove iniziative imprenditoriali o all’accesso nel mondo del lavoro. "Si amplia lo sportello Europa del Comune, che nel 2023 ha aderito alla rete di informazione e orientamento dei giovani Eurodesk – spiega il vicesindaco Claudio Morresi (foto) –. Il servizio nasce con l’obiettivo di supportare il tessuto imprenditoriale della provincia e non solo". È possibile contattare gli uffici allo 0733 822 257 e europa.imprese@comune.civitanova.mc.it, per informazioni e appuntamenti.