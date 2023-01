Ufficio nel cratere a disposizione della Regione Pasqui ringrazia l’Unione montana Marca di Camerino

"Una dimostrazione di grande attenzione verso il territorio e verso le istituzioni". Così il vicepresidente del Consiglio regionale Gianluca Pasqui ha commentato la decisione dell’unione montana Marca di Camerino di concedere un ufficio (come previsto da una legge regionale del 1995). "Soltanto lunedì ho presentato apposita richiesta all’unione – aggiunge l’ex sindaco camerte – e in meno di 48 ore è arrivata la risposta positiva da parte dell’ente. Ringrazio il presidente Gentilucci e la giunta dell’unione montana, che hanno dimostrato non solo una forte sensibilità, ma hanno compreso l’importanza di avere un presidio della Regione nel cuore del territorio martoriato dal sisma del 2016. E’ la prima volta che questo accade e anche i cittadini dell’entroterra avranno un punto di riferimento dove poter esprimere le loro problematiche e confrontarsi con i rappresentanti istituzionali, cosa che finora era possibile agevolmente solo a chi abita sulla costa o nel capoluogo di provincia. A seguito di un sopralluogo svolto insieme a Gentilucci – conclude Pasqui – mi è stato concesso l’uso dell’ufficio del presidente dell’Ambito Sociale 18. L’Ambito Sociale rappresenta la totalità dei Comuni dell’entroterra e ciò rende la concessione di questo spazio ancora più importante. Nei prossimi giorni comunicherò ai cittadini gli orari in cui sarò presente in questo ufficio".