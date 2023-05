Ufficio postale chiuso per 45 giorni: iniziano i lavori per nuovi servizi

L’ufficio postale di Treia si rifà il look e il sindaco Franco Capponi raccomanda che non vi siano ripercussioni per i cittadini. Da ieri e per 45 giorni circa, a causa di lavori per la realizzazione del progetto "Polis -Casa della cittadinanza", Poste Italiane chiuderà l’ufficio di Treia. "La decisione di ristrutturare dei servizi offerti può essere considerata una notizia positiva soprattutto perchè la nuova piattaforma tecnologica di cui l’ufficio postale centrale di Treia disporrà, consentirà di erogare nuovi servizi. Detto ciò, la scelta dell’ufficio del centro storico non è stata dell’amministrazione comunale, ma esclusivamente delle Poste che sono del tutto autonome – precisa il sindaco –. L’ufficio del centro storico, infatti, è stato scelto proprio da Poste Italiane come ufficio principale per il progetto. L’amministrazione ha rappresentato le criticità che potevano crearsi con una sospensione per il riassetto dei servizi e della struttura dell’ufficio di Treia, invitando a trovare una soluzione specie per coloro che non sono autonomi. Vista la non disponibilità di Poste Italiane a porre in essere servizi sostitutivi, per superare eventuali criticità, soprattutto per le persone anziane, l’amministrazione comunale ha deciso di attivare alcune soluzioni di sostegno con il coinvolgimento delle due iniziative sociali di Anteas Cisl e Auser Cgil che potranno accompagnare chi non dispone di un mezzo per raggiungere gli altri due uffici postali di Passo di Treia o Chiesanuova". I lavori in programma consentiranno di rafforzare i servizi postali con canali fisico-digitale e la banda ultralarga già esistente sul Comune di Treia, tra cui il rilascio di certificazioni anagrafiche, certificazioni Isee, gestione dei contratti finanziari, pagamenti on line e servizi digitali di cui tutte le pubbliche amministrazioni si sono dotate. Questa iniziativa di Poste Italiane contribuisce al raggiungimento degli obiettivi che l’Unione europea e l’Italia si sono date con il piano Next Generat Eu.

Gaia Gennaretti