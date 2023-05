Ufficio postale chiuso per lavori

L’ufficio di Poste Italiane di Treia si rifà il look. Da venerdì sono previsti interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. La sede infatti è inserita nell’ambito di "Polis – Casa dei Servizi Digital", il progetto per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione. Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini di Treia la continuità di tutti i servizi attraverso uno sportello dedicato all’ufficio postale di Passo di Treia, con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45, il sabato fino alle 12.45.