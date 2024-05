Ufficio postale in via Pellico: iniziano i lavori

"L’inizio dei lavori per la riapertura dell’ufficio postale di Santa Maria Apparente è programmato per questa settimana e si protrarranno fino alla metà di luglio". Dopo le proteste del vice sindaco Claudio Morresi, Poste Italiane interviene per dare rassicurazioni sulle intenzioni della società di continuare a tenere aperti gli sportelli di via Pellico. "Durante il periodo dei lavori sarà garantita alla clientela di Santa Maria Apparente – si spiega nella nota – la continuità di tutti i servizi attraverso uno sportello centrale dedicato nella sede di via Duca degli Abruzzi, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35. Nella stessa sede è a disposizione, sette giorni su sette e 24 ore su 24, anche un Postamat per i prelievi di contante e altre operazioni consentite".

Altri due mesi con gli uffici chiusi quindi la prospettiva per chi risiede nella zona ovest della città e, se anziano, dovrà rassegnarsi a dover arrivare fino in centro per ritirare la pensione o effettuare altre operazioni. Disagi che aveva denunciato Morresi, segnalando che gli uffici postali del quartiere erano chiusi ormai quasi da tre mesi, dal giorno in cui erano stati assaltati da una banda che aveva provato a far saltare il bancomat per portare via il contante. Da allora uffici chiusi e nessun segnale da parte di Poste Italiane, nemmeno quando Morresi aveva provato a contattare i vertici per capirne le intenzioni. Quindi la denuncia pubblica di un disservizio in un quartiere rimasto senza sportelli. La risposta di Poste Italiane è una rassicurazione sull’avvio dei lavori di sistemazione.