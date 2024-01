Ufficio speciale ricostruzione. Un nuovo presidio nel cratere: "Liquidati 1,3 miliardi di euro"

Un passo avanti nella ricostruzione. Un presidio in più, per essere vicini al territorio, ai tecnici e alle imprese impegnate nella ricostruzione. Ieri pomeriggio, in via Tagliamento a Castelraimondo, è stato inaugurato il nuovo Ufficio speciale ricostruzione, che si aggiunge a quello ormai "storico" che si trova a Caccamo. Presenti al taglio del nastro l’arcivescovo di Camerino - San Severino Francesco Massara, il commissario straordinario Guido Castelli, il sindaco di Castelraimondo Patrizio Leonelli, il consigliere regionale Renzo Marinelli che ha fortemente voluto questo nuovo ufficio, il presidente della Provincia Sandro Parcaroli, il direttore dell’Usr Marco Trovarelli e il governatore Francesco Acquaroli, oltre a diversi sindaci dell’Unione Montana Potenza Esino e Musone.

Nel benedire la struttura, l’arcivescovo Massara ha auspicato una sempre maggior collaborazione fra istituzioni, "perché solo così riusciamo a fare la ricostruzione. Le persone hanno bisogno di risposte concrete". Ad introdurre Marinelli sono stati Leonelli e Parcaroli. Il primo ha sottolineato l’importanza dell’ufficio per il territorio e ringraziato il consigliere regionale per l’impegno nell’individuare i locali adeguati. Il presidente Parcaroli ha invece ringraziato anche il commissario che "sta facendo grandi cose. Avere un ufficio qui è importante, saremo più vicini ai cittadini e alle loro esigenze". Soddisfazione l’ha espressa Marinelli: "Stavamo lavorando da quattro anni per raggiungere questo risultato, ma il Covid ha allungato un po’ i tempi. Un grazie va ai sindaci dell’Unione Montana insieme ai quali abbiamo deciso di portare qui l’Ufficio ricostruzione per poter offrire dei servizi alle ditte e ai tecnici del territorio. È stato un lavoro lungo ma darà importanti risultati, stiamo dando una svolta alla ricostruzione". Il commissario Castelli, dal canto suo, ha ricordato alcune cifre a testimonianza del lavoro svolto per imprimere concretezza e rapidità alla ricostruzione: "Noi stiamo proponendo un nuovo modus operandi, quello di lavorare insieme. Avverto una certa serenità fra le istituzioni, che è fondamentale e che viene da un approccio concreto, rigoroso ma familiare. Nel 2023 abbiamo liquidato il 73 per cento in più rispetto al 2021, il 37 in più rispetto al 2022. Siamo a oltre un miliardo e 300milioni di euro liquidati, sono cifre straordinarie".

A chiudere gli interventi è stato il governatore Francesco Acquaroli: "Il senatore Castelli ha impresso una svolta alla ricostruzione quando era assessore regionale. E ora posso confidare sul lavoro di un commissario che ha a cuore la nostra regione. Ha competenza e conoscenza dei territori e delle procedure. Così possiamo ottenere risultati non scontati, numeri importanti. Questa nuova apertura significa che vogliamo imprimere ancor più velocità alla ricostruzione. Col Pnrr e il Pnc stiamo lavorando allo sviluppo socio-economico dei territori. E con la programmazione europea stiamo ridando centralità ai borghi, che ci rendono unici nel mondo. Un grande lavoro di cui inizieremo a vedere i frutti quest’anno e il prossimo anno".