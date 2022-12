Ufficio tecnico, ci sono due nuovi professionisti: Giuggiolini e Boccanera

Si rafforza l’Ufficio tecnico comunale con due professionisti che andranno a dare una mano in modo particolare all’ufficio Urbanistica. Si tratta del geometra Matteo Giuggiolini, che ha lo studio a Recanati, che ha offerto l’esecuzione dell’attività di servizio strumentale a supporto dell’ufficio Edilizia per il caricamento e l’archiviazione delle pratiche edilizie, con un monte orario di 193 ore e per un importo totale di compenso di poco meno di 5mila euro. Altrettanto l’ingaggio previsto per l’architetto Paolo Boccanera che si è reso disponibile a eseguire il servizio tecnico di architettura di supporto all’ufficio Urbanistica e di redazione grafica mediante disegno Cad.