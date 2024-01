Ulteriore contributo per riparare e rafforzare la chiesa di Sant’Ubaldo

In arrivo ulteriori 270 mila euro per lavori alla chiesa di Sant’Ubaldo di Passo di Treia. La Struttura commissariale sisma ha destinato il contributo per gli interventi di riparazione dei danni strutturali e di rafforzamento antisismico. I lavori sono iniziati proprio con la fine dell’anno e la somma erogata servirà a coprire l’aumento del costo delle materie prima. Infatti, a questo istituto di culto era già stato riconosciuto un primo finanziamento di 450mila euro ai quali, tramite l’ordinanza 105, ora se ne aggiungono ulteriori 270mila. Saranno trasferiti alla diocesi di Macerata in qualità di soggetto attuatore dell’opera. "All’interno della vasta opera di ricostruzione nell’Appennino centrale, il più grande cantiere d’Europa, proseguono gli interventi di restauro e recupero degli edifici di culto. Si tratta di luoghi estremamente importanti - afferma il commissario straordinario Guido Castelli - non solo dal punto di vista storico e artistico ma anche, e soprattutto, per il fatto che rappresentano imprescindibili punti di riferimento per le comunità dei fedeli che vivono nei nostri borghi. Le chiese sono luoghi sacri e al contempo custodiscono le nostre radici. Nel caso della chiesa di Sant’Ubaldo, così come per molti casi relativi alla ricostruzione pubblica e di edifici di culto, siamo dovuti intervenire in corso d’opera per ovviare a quell’aumento nel costo dei materiali. Si tratta di una criticità sopraggiunta quando il percorso della ricostruzione era già stato avviato e stiamo cercando di rispondere in modo adeguato per scongiurare il rallentamento dei lavori. Il cambio che stiamo imprimendo alla ricostruzione sta quindi proseguendo". La fine dei lavori è prevista per il mese di dicembre 2024.

Gaia Gennaretti