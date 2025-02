Ultima messa, le suore lasciano lo Stella Maris

La notizia era nell’aria, ma adesso purtroppo è ufficiale. Le ultime suore della Riparazione, la cui storia è legata all’istituto Stella Maris, nei primi giorni di marzo lasceranno la sede di Civitanova e partiranno per Milano. A ospitarle sarà la casa madre dell’Ordine, poi si sceglierà la destinazione definitiva. Domani, don Mario Colabianchi celebrerà alle 18 l’ultima messa nella chiesetta annessa, storico luogo di culto settimanale per i fedeli della zona e non solo. Quindi si chiude.

L’istituto, oltre 5mila metri quadrati distribuiti su tre piani, ospita oggi l’istituto paritario My School (con materne, elementari e medie ) e la scuola privata "Leonardo". La sua storia è da sempre legata all’accoglienza, alla cultura e alla formazione. Da qui sono uscite, per oltre quarant’anni, le maestre del territorio; negli anni Cinquanta si decise anche l’ampliamento della struttura per ospitare le ragazze provenienti da zone più lontane. Tutti ricordano con affetto e simpatia la coltissima madre Stella e le consorelle che si sono succedute nel tempo. Con la città avevano instaurato un rapporto familiare e collaborativo. Nei momenti di maggiore intensità, le suore allo Stella Maris erano una trentina, oggi sono rimaste in tre, ultraottantenni. L’addio, ieri mattina, è stato ufficializzato da madre Luigina e madre Graziella. Con serena amarezza, tanto più che entrambe sono marchigiane di Fermo. La terza suora nell’istituto è madre Lisa, 92 anni compiuti proprio ieri.

Una storia che si chiude, dicevamo, e un futuro che naviga nelle incertezze. L’ immobile, infatti, è in vendita e sulla carta c’è un acquirente, un coordinatore di una associazione di imprese. L’ufficio tecnico ha preso anche in esame un progetto che prevede la modifica della destinazione di una parte dell’edificio per ricavarne delle residenze, sembra una quarantina di appartamenti. La Soprintendenza non si pronuncia né tantomeno si pronuncia l’amministrazione comunale, che però non sembra avere tanto interesse per la materia. Qualche anno fa, fu bocciata la proposta di una onlus che chiedeva di realizzarvi una casa di riposo protetta: il Comune rispose di no, perché avrebbe provveduto in proprio. Poi il silenzio.

La città però sull’istituto chiede più attenzione e impegni concreti. Stella Maris è troppo importante per fare la fine di Villa Eugenia o Villa Conti. L’acquirente, peraltro ha versato solo la caparra ma la firma definitiva non c’è, e potrebbe anche rinunciare se il progetto non ottenesse il pass delle istituzioni. Ed è quanto tutti auspicano: l’ipotesi di nuove residenze in centro, modificando un palazzo che può dare ancora tante risposte alla comunità, sta sullo stomaco a tutti.

Giuliano Forani