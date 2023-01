Ultime iscrizioni per i seminari sulle strategie

Sono ancora aperte le iscrizioni per i seminari informativi gratuiti della Strategia nazionale aree interne (Snai) per aumentare la competitività del sistema produttivo dell’area Alto Maceratese. L’unione montana Marca di Camerino è il soggetto capofila. Sono rivolti in particolare a occupati, imprenditori e lavoratori autonomi. Questi i temi: tecniche e strumenti per il posizionamento dell’offerta turistica, elementi di digital marketing, legislazione turistica. Gli incontri prenderanno il via lunedì prossimo, dalle 16 alle 18; in presenza a Pieve Torina e Sarnano con la possibilità, anche, di collegarsi online alla piattaforma Meet.