"Ultimi finanziamenti, il merito non è del sindaco"

L’antico detto recita "chi si loda si sbroda" e per il gruppo di opposizione ’Montefano domani’ "attribuendosi arbitrariamente il merito dei finanziamenti ottenuti dal Comune, la sindaca si è sbrodolata davvero". Mette i puntini sulle "i" l’opposizione alla nota con cui il primo cittadino ha annunciato nei giorni scorsi la firma del progetto per il rifacimento delle scuole secondarie grazie ai finanziamenti ottenuti. Si tratta, "di fatto di un’ingannevole propaganda elettorale: il primo contributo da 1.400.000 è stato attivato grazie all’allora decreto Scuole sicure del governo Renzi, ottenuto dalla precedente amministrazione, poi, a seguito degli eventi sismici del 2016 è stato possibile ampliare il finanziamento. Ma non è l’unica pratica avviata da tempo! Ci teniamo a precisare che gli altri finanziamenti post-sisma, ovvero la casa di riposo, il cimitero e il municipio, sono stati avviati grazie alle segnalazioni per danni sismici già dal 2016. Ovviamente anche noi di ’Montefano domani’ ci siamo attivati, in questi 4 anni, per far sì che la procedura avviata dalla precedente amministrazione fosse tenuta in giusta considerazione dalla giunta regionale".