Ultimi giorni per la mostra di Grassettini

Fino a domani, in via Filelfo a Tolentino, sarà aperta al pubblico (oggi dalle 17 alle 20 e domani dalle 10 alle 12.30), la mostra personale di dipinti e sculture dell’artista tolentinate Enzo Grassettini "Dipinti e Sculture". L’esposizione presenta una selezione di opere realizzate negli ultimi anni; i dipinti sono ispirati alle vacanze trascorse sulle spiagge libere mentre le sculture, realizzate in gesso e terracotta, oltre a una decina di bronzetti realizzati a cera persa, sono per lo più dedicate a figure femminili.